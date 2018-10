Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit in Departamentul de Nord-Vest al statului Haiti, dupa cutremurul cu magnitudinea 5.9 produs sambata noaptea tarziu, creand panica in mai multe orase, au anuntat autoritatile...

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a inregistrat duminica in Insulele Mariane, in Oceanul Pacific, fara ca autoritatile sa fi informat initial despre producerea de victime sau de pagube, ori sa emita alerta de tsunami, relateaza realitatea.net.

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanta de 105 kilometri sud-est fata de Suva, capitala statului insular Fiji, la adancimea de 608 kilometri, au anuntat joi reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Intensitatea…

- Un cutremur de magnitudine 7 s-a produs miercuri in sudul Pacificului, la circa 372 de kilometri de Noumea, capitala Noii Caledonii, la o adancime redusa, de 10 km, informeaza Centrul de Alerta pentru Tsunami.

- Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit duminica dimineata vestul Iranului, in apropierea orasului Kermanshah, facand un mort si cel putin 58 de raniti, transmit Reuters si AFP, citand agentia locala Tasnim.Seismul s-a produs la ora 22.13 GMT, la o adancime de 10 kilometri.

- Un nou cutremur puternic a lovit Indonezia. Seismul cu magnitudinea de 6,5 grade Richter s-a produs in Marea Flores, la peste 100 de kilometri distanta de insulele turistice din centrul tarii sud-est asiatice.

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei, fiind simtit puternic in numeroase localitati, anunta Institutul italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV), potrivit Mediafax. Cutremurul de 4,7 grade a avut loc marti…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs marti in Columbia fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, potrivit Serviciului de Geologie Columbian, scrie agerpres.ro.