Cutremur PUTERNIC. Autorităţile au activat planul de urgenţă Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Cutremure in Buzau. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea 3.7 Seismul a fost resimtit in special in prefectura Miyazaki si o parte a regiunilor invecinate, fara vreun risc de tsunami, a precizat Agentia meteorologica japoneza care a evaluat si ea magnitudinea la 6,3. O conferinta de presa a specialistilor acestui organism era prevazuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

