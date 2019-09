Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs marți, pe DN1, in zona localitații Bradu din județul Sibiu. Cinci persoane, printre acestea și un copil de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o autoutilitara s-a ciocnit de un camion. Accidentul a avut loc la intrare in localitatea Bradu. Șoferul unei autoutilitare…

- O bataie a fost inregistrata intr-un avion aflat in aeroportul Otopeni. Doi pasageri straini, sot si sotie, au fost bruscati de agentii de securitate, dar si de politistii de frontiera chemati sa aplaneze un conflict.

- O noua tornada puternica s-a format in Romania, provocand pagube importante. Astfel, in comuna Miroslovesti din judetul Iasi mai multe case au fost avariate grav, acoperisuri si garduri au fost smulse, iar unii oameni raniti. Localnicii au postat imagini pe retelele de socializare.

- O studenta eminenta din Timiș a fost ucisa pe o șosea din Timiș, vineri dimineața, in timp ce conducea un microbuz spre o piața la care urma sa vanda cartofi, pentru a-și ajuta parinții.

- O tanara care se deplasa cu o trotineta a fost lovita in plin, joi, de o mașina la volanul careia se afla o femeie, in București. Momentul a fost surpins de camerele de supraveghere din zona in care s-a petrecut incidentul.

- Un barbat in varsta de 33 de ani, tatal unui bebeluș de cateva luni, a murit dupa ce a fost calcat de o mașina, pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca. Momentul tragediei a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.

- Prietena fundasului Cristian Manea a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un suporter roman la meciul Romania - Franta, de la Cesena, din cadrul Campionatului European de tineret. Ea a avut nevoie de doua copci dupa acest incident, a declarat selectionerul Mirel Radoi.