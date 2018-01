Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- Un seism cu magnitudine 7,6 s-a produs in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat Institutul american de Geofizica. A fost emisa o alerta de tsunami pentru zone din America Centrala, informeaza agențiile internaționale.

- Un seism cu magnitudine 7,6 s-a produs în Marea Caraibilor, în largul coastelor Hondurasului, a anuntat Institutul american de Geofizica. A fost emisa o alerta de tsunami pentru zone din America Centrala, informeaza agențiile internaționale.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru, ...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul - care a avut magnitudinea de 5,4 - s-a produs la ora 12.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Muntenegru, la ora locala 10.46 12.46 Ora Romaniei . Seismul s a produs la coordonatele 42.67 N, 19.92 E, la o adancime de 10 km.Distantele fata de cele mai apropiate orase sunt: 60 km NE de Podgorica, Muntenegru si 30 km Vest…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au anuntat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe Richter s-a produs in urma cu putin timp.Seismul a avut loc la ora...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un cutremur a avut loc in Romania, in zona seismica Vrancea, in cea de-a doua zi de Craciun. Conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului acesta s-a produs la ora 17:18.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade a avut loc joi seara în zona seismica Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade a avut loc joi seara în zona seismica Buzau. Seismul s-a produs la ora 21 și 41 de minute și a avut loc la o adâncime de 30 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit miercuri noaptea in capitala Iranului, Teheran, precum și in mai multe provincii din nordul țarii. Seismul nu a provocat insa pagube majore și nici victime, relateaza AFP. Seismul a avut loc in timpul nopții de miercuri spre joi, iar epicentrul a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit miercuri noaptea in capitala Iranului, Teheran, precum și in mai multe provincii din nordul țarii. Seismul nu a provocat insa pagube majore și nici victime, relateaza AFP, citat de libertatea.

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5,2, a fost inregistrat, la 21.57 Ora Romaniei 23.37 Ora Locala , potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, in Nordul Iranului.Seismul a fost resimtit si in Teheran, capitalal Iranului, iar sute de locuitori au iesit in strada dupa seism, speriati…

- Un nou cutremur s-a produs in Vrancea, judetul Buzau, in aceasta dimineata. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 3:22, la o adancime de 98.7 de kilometri.Institutul Național de Cercetare -...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe Richter a avut loc, luni dimineata, în regiunea seismica Vrancea. Seismul din judetul Vrancea a avut loc la ora 3,22 la o adâncime de 98,7 km. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Un seism cu magnitudinea de peste 4 pe scara Richter a avut loc duminica spre luni noapte in centrul Italiei, la doar cativa kilometri de localitatea Amatrice, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean.

- Un cutremur cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta noapte in apropiere de Amatrice, Italia, zona afectata grav de seismul din august 2016. Potrivit INGV Centro Nazionale Terremoti Italia, seismul a avut o magnitudine de 4.0 grade pe scara Richter si epicentrul a fost…

- Un cutremur de magnitudine 4.2 pe Richter a lovit in aceasta dimineata aproape de Amatrice, in centrul Italiei, informeaza Digi24.Seismul a avut loc cu putin dupa miezul noptii, fix in mijlocul zonei distruse in vara anului trecut. Adancimea a fost de doar 8 kilometri, foarte aproape pe suprafata.…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs duminica in Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 3:49, la o adancime...

- Seismul de magnitudine 3,4 a avut loc la o adancime de 85,5 kilometri, potrivit INFP.Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Odobesti (37km), Panciu (42km), Onesti (47km), Focsani (51km) si Tirgu Ocna (52km).Ultimul cutremur in judetul Vrancea s-a produs in urma cu o saptamana…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs duminica in Vrancea, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul a avut loc la ora 3:49, la o adancime de 85,5 kilometri, anunța News.ro. Citește și: Vești proaste de la meteorologi: Ce fenomene și…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 2:11, in judetul Vrancea. Conform INFP, seismul s-a produs la o adancime de 75,1 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs pe 15 noiembrie in judetul Vrancea. Potrivit INFP (Institutului National pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- Un cutremur submarin cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs in luni dimineata in vestul Oceanului Pacific, in largul arhipelagului francez Noua Caledonie, fiind emise alerte de tsunami in regiune, informeaza Institutul American de Geofizica (USGS) si Agentia de Știri Reuters. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a inregistrat luni in Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters și AFP. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 kilometri. Centrul de alerta pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit sambata sudul Chinei, in apropiere de granita cu India, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters și Agerpres. Seismul, raportat initial cu magnitudinea 6,7, s-a produs la primele ore ale diminetii, la o adancime de aproximativ…

- Seismul s-a produs la ora locala 14.29 (07.29:, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.Epicentrul a fost situat la 9 kilometri de orasul Pohang, la 58 de kilometri nord de Ulsan si la aproximativ 262 de kilometri de Seul.Potrivit agentiei de stiri Yonhap, seismul s-a resimtit…

- Initial, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anuntase ca acesta a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Ulterior, magnitudinea a fost revizuita, seismologii declarand ca a avut o intensitate de 3,4 grade. Seismul s-a produs marti,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4.

- Un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau. Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adincime de 131,7 kilometri. Un alt cutremur s-a produs in Vrancea, luni. Magnitudinea a fost de 2,5.

- Directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, a participat la un simpozion stiintific organizat de Societatea Romana de Geografie, Filiala Vrancea. Seismologul a vorbit cu aceasta ocazie despre viitorul mare cutremur prognozat in Romania.

- Marti dimineata, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv…

- O alta tara a fost zguduita de un cutremur puternic. In urma acestuia doi oameni si-au pierdut viata. Seismul s-a produs in vestul statului Costa Rica si a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter.

- Cel putin 141 de persoane au fost ucise in Iran, a declarat, la televiziunea de stat, Behnam Saeedi, purtatorul de cuvant al Organizatiei Nationale de Management al Dezastrelor din Iran. De asemenea, peste 850 de oameni au fost raniti, a spus el. Seismul a fost resimtit in mai multe zone din Iran, dar…

- Un cutremur s-a produs in Romania la scurt timp dupa catastrofa din Iran si Irak. La granita dintre cele doua tari s-a produs un seism de 7,2 grade pe scara Richter, in urma caruia peste 164 de oameni au murit si mai bine de 850 sunt raniti.

- Un cutremur cu magnitudinea 7.2 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Irak.Potrivit specialistilor epicentrul a fost localizat la granita dintre Iran si Irak la o adancime de 19 km.Seismul a avut loc la 41 km de localitatea Halabjah, Irak, 89 km de Sulaym n yah, Irak si 212 km de Bagdad, Irak.…

- Un cutremur puternic, de mica adancime, a avut loc in urma cu putin timp, in apropiere de granita cu Romania, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut o magnitudine de 4.1 si s-a produs la o adancime de doar 4.4 kilometri.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 3,1 grade a avut loc miercuri seara in vestul Germaniei, fiind simtit puternic in orasul Koln, informeaza presa germana.Seismul de 3,1 grade s-a produs miercuri la ora 17.40 (18.

- Un cutremur de 3,1 grade pe Richter s-a produs, joi dimineata, în Vrancea. Seismul de 3,1 s-a produs la ora 6:12, la o adâncime de 98,8 km, conform infp.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…

- Miscarea telurica s-a produs in cursul dupa-amiezii de sambata, in Vrancea, zona cunoscuta drept cea mai activa, din pucnt de vedere seismic, din intreaga tara. Din informatiile facute publice de catre reprezentantii Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului rezulta ca seismul…

- Un seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs marți in largul coastelor Indoneziei, insa autoritațile locale nu au emis o alerta de tsunami, a anunțat Agenția de meteorologie și geofizica din aceasta țara, citata de Xinhua.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc marti seara în România, scrie realitatea.net Seismul s-a produs în judetul Buzau, la o adâncime de 107,6 km. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc duminica seara, tot în…