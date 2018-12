Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 pe scara Richter s-a produs, in timpul nopții de miercuri spre joi, in judetul Vrancea, la adancimea de 65 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax.Cutremurul s-a produs la ora locala 01.52. Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 grade Richter s-a produs, marti seara, in judetul Buzau, la o adancime de 106 kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta este al saptelea cutremur produs in luna decembrie in Buzau.ma cu puțin timp

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 21:06, in Buzau, la adancimea de 145 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur neașteptat s-a produs azi, puțin dupa pranz, intr-o regiune unde n-au avut loc astfel de mișcari. Seismul a fost neobișnuit pentru ca s-a produs intr-o zona „sigura”, la Targu Jiu. Un alt aspect care a facut acest cutremur un pic „altfel” a fost ca seismul s-a produs la o adancime destul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 85 de kilometri.Potrivit INCDFP, sambata, la ora 4.45,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau si a avut magnitudinea de 2,5 pe scara Richter. Cel de-al doilea seism s-a produs la adancimea de 123 de kilometri. Cu doar doua ore si 15 minute…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la o adancime de 100 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Inca un cutremur in Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs marți seara in județul Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru…