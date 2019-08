Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al guvernului de centru-stanga Matteo Renzi a propus duminica tuturor fortelor politice din Italia sa se uneasca in spatele unui guvern ''institutional'' pentru a ''salva'' Italia de o deriva ''extremista'' si pentru a evita alegeri anticipate, relateaza AFP.

- Matteo Renzi, care a condus Italia din februarie 2014 pana in decembrie 2016, a apreciat ca ''ar fi o prostie sa se mearga la vot chiar acum'', in toamna, asa cum a cerut liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, zguduind joi coalitia formata in urma cu 14 luni cu Miscarea 5 Stele (M5S). ''Sunt…

- Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Dupa ce a mixat in chiloti de baie imnul national, pe plaja din Maritima Milano, vicepremierul si ministrul de Interne, Matteo Salvini, s-a decis sa dea lovitura finala coalitiei guvernamentale. Ajunsa la 39% in sondajele…

- Sambata, cotidianul La Repubblica, apropiat de opozitia de centru-stanga, a sustinut ca Salvini se pregateste pentru o campanie electorala pe o platforma anti-europeana, in vederea alegerilor anticipate care ar urma caderii guvernului. Potrivit ziarului, liderul Ligii ameninta ca va retrage Italia…

- Suveranismul este o atitudine de izolare. Sunt ingrijorat pentru ca auzim discursuri care seamana cu cele ale lui Hitler in 1934. 'Noi mai intai. Noi... noi': sunt ganduri care infricoseaza', a subliniat Suveranul Pontif, in interviul acordat cotidianului din Torino, fara a mentiona numele vreunui…

- Alegeri anticipate sau guvern de tehnocrați? Viitorul politic al Italiei este incert dupa ce joi, Matteo Salvini, omul forte al guvernului italian și liderul Ligii, a ”decretat” destramarea coaliției aflata de 14 luni la guvernare. Picatura care a umplut paharul a fost votul pozitiv dat…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a amenințat luni ca demisioneaza, spunându-le celor doi parteneri de coaliție ori sa puna capat certurilor constante ori sa caute oganizarea unor noi alegeri, relateaza Reuters. Conte a ținut o conferința de presa pentru a da un ultimatum dupa luni de cearta…

- 'Campania pentru alegeri a paralizat guvernul', a declarat Giorgetti, membru al Ligii (extrema dreapta), intr-un interviu pentru cotidianul La Stampa de luni. Giorgetti este mana dreapta a sefului Ligii, Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne, aflat tot mai mult in dezacorduri cu aliatii…