Cutremur pe scena politică! Anunțul făcut de liderul PNL Liderul PNL a precizat ca, atunci cand vorbești cu 90% din membrii ALDE, aceștia spun ca le este rușine ca sunt in siajul PSD, insa pana la a vota moțiunea de cenzura este un pas mare. „Sigur ca establishmentul, adica cei care o duc bine, șapte șmecheri de la varful ALDE care o duc bine merci ca se ocupa de energie, ca se ocupa de zona de Mediu, gunoaie, etc, cu interese bine cunoscute, aia au oprit acest val. Eu le spun la fiecare, «oamenilor, daca mai vreți sa faceți politica in Romania, in caz ca nu puteți convingerea ALDE sa se trezeasca din starea de automulțumire cu ce avantaje personale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

