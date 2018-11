Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineața, la ora 04.45, in județul Vrancea, zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs la adancimea de 85…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs la adancimea de 70 kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 14.38, in județul Caraș Severin, o zona in care cutremurele sunt rare, spre deosebire de zona Vrancea.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 2,6…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, duminica seara, acesta avand magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Este al doilea seism produs dupa cel de 5,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs la ora 17:46.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri. Potrivit Institutului…

- Cutremurul a avut loc la ora 5.05, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 3,8 pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 123 kilometri. Seismul ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

