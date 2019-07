Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 6,4 a avut loc joi in regiunea California de Sud, la aproximativ 240 de kilometri de Los Angeles, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza CNN.Citește și: PNL taie in carne vie: 12 consilieri locali, EXCLUȘI din partid pentru BLAT la europarlamentare…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), scrie agerpres.ro.

- Un nou cutremur s-a produs marți in județul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in interval de aproape șase ore.Citește și: DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Un nou cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, județul Vrancea,…

- Cutremur cu magnitudine aproape 5 la 5 km fața de Dasht Arjan, Persida, in Iran. Un seism cu magnitudinea 5,8 a avut loc duminica, 6 ianuarie, la frontiera dintre Iran si Irak, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Epicentrul a fost localizat la 133 km nord-est de orasul Bagdad…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Seismul a fost resimtit in special in prefectura…

- Pe 27 aprilie, la ora 00:59, ora Romaniei, s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter, la adancimea de 137 kilometri. Seismul a fost inregistrat in apropierea oraselor Nehoiu (11km), Intorsura Buzaului (35km), Covasna (36km), Valenii de Munte…

- Cultura nationala a urmat, intotdeauna, curba de evolutie a societatii si linia orizontului de asteptare specific fiecarei epoci, iar cultura noastra este cunoscuta pretutindeni in lume ca fiind creatoarea, pastratoarea si promotoarea unor valori materiale si imateriale unice, a aratat ministrul Culturii…