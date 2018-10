Cutremur MARE București. Primar, declarație controversată. Predicție Declarația ii aparține lui Sorin Oprescu și a fost facuta in 2009. Spre comparatie, seismul din 1977 a ucis 1.570 de oameni si a ranit alti 11.300. Estimarile edilului de la acea vreme se bazau pe studiile specialistilor de la Institutul de Cercetare in Constructii (INCERC). De altfel, in 2008, experții de acolo spuneau ca un cutremur de 7 grade pe scara Richter ar omori 450.000 de bucuresteni, dar asta numai daca seismul ar lovi noaptea, in jurul orei 21:00. Pe timpul zilei, numarul victimelor s-ar reduce cu 46%. Amintim ca nu era prima data cand Sorin Oprescu vorbea public… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sâmbata, la ora 17:14, în judetul Buzau, la o adâncime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul s-a produs în apropierea…

- Un cutremur cu magnitutidea de 3,1 grade s-a produs, marti seara, în Vrancea. Seismul s-a înregistrat la ora 19.30, la o adâncime de 81 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a…

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- Un seism de magnitudine importanta s-a înregistrat, în aceasta dimineata, în România, în judetul Vrancea, la ora 5.43, la 133 de kilometri adâncime. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.79 N; 26.67 E…

- Un cutremur cu magnitudine 3,9 s-a produs miercuri dimineata in judetul Vrancea, dupa ce cu o zi in urma s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,6.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul cu magnitudine 3,9 a avut loc la ora 05.43.…

- Panica astazi in Vrancea, acolo unde a avut loc un nou cutremur, conform News.ro.Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur s=a produs, marti, la ora 12:32, in judetul Vrancea, titreaza News.ro. Seismul a avut magnitudinea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, miercuri, ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 17:52:44, la o adancime de 140 de kilometri. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs in apropierea…