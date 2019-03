Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de magnitudinea ML 3.5 a fost inregistrat, la ora 05.15, in judetul Buzau, la 129 de kilometri adancime. Cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.51 N ; 26.41 E, la 122 km N de Bucuresti, 52 km NV de Buzau si 3 km N de Gura Teghii. ...

- CUTREMUR puternic in urma cu puțin timp. Seismul a avut o magnitudine de 5.7 Un cutremur cu magnitudinea moment de 5,7 grade, s-a produs in muntii Hindu Kush, Afganistan. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Cutremurul a avut loc la ora 12h04min UTC (ora locala 16h34min). Potrivit…

- Incepand cu data de 18 ianuarie, in fiecare zi, in tara noastra, s-a produs cel putin un cutremur. Magnitudinea cea mai mare a avut-o seismul care s-a produs pe 18 ianuarie, in judetul Vrancea, acesta inregistrand magnitudinea 3,4. Tot la acea data a mai avut loc o miscare seismica. De asemenea a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…

- Potrivit seismologilor, este vorba de un cutremur de mica adancime, epicentrul fiind localizat la doar 35 km. Cutremurul a avut loc la ora locala 21.39 (ora 14.39, ora Romaniei) si s-a resimtit cel putin pe insula Tanegashima, unde se afla orasul Nishinoomote. Pentru moment nu au fost semnalate…

- Un cutremur de mica adancime cu magnitudinea de 5,5 s-a produs duminica dupa-amiaza in vestul Iranului, in apropiere de granita cu Irakul, anunta Institutul american de geofizizica (USGS), relateaza Mediafax.Cutremurul a avut loc la adancimea de 8,9 de kilometri. Epicentrul a fost la 22 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Scara Richter s-a produs în județul Buzau. Seismul nu a facut pagube și a fost slab resimțit. Conform INFP, cutremurul s-a produs la ora 2.05, sâmbata dimineața. Epicentrul seismului a fost localizat în județul Buzau, la 17…

- Potrivit INCDFP, un cutremur s-a produs, la ora 02.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, avand magnitudinea 3,2 pe scara Richter, scrie news.ro. Citeste si Cutremur cu magnitudine 4.2 urmat de replici mai mici. S-a simtit puternic Seismul a avut loc la adancimea de 145 de kilometri.…