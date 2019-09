Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef SRI, George Maior, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), pentru audieri in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat.Stire in curs de actualizare.

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal in copie certificata. Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ancheteaza modul in care procurorii…

- George Maior, fost sef SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, nu se va prezenta la audierea programata pentru 23 iulie la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), transmite Antena 3. Citat in dosarul fostei sefe a DNA, Maior invoca faptul ca ar avea intalniri importante…

- O inregistrare audio difuzata joi seara de Antena 3 poate genera un adevarat cutremur in justitie, faptele care ies la iveala fiind de o gravitate rar intalnita. Procurorul Ciprian Man, de la DNA Oradea, a fost inregistrat de un alt procuror, in timp ce il santaja pentru a-si retrage o declaratie…