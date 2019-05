Cutremur major in Japonia. La 40 de kilometri adancime. Fusese anuntat de un altul putin mai mic

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.0 a fost inregistrat la 23.15 Ora Romaniei, in Regiunea Arunachal Pradesh India, la 30 de kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 28.45 N ; 94.54 E, la 494 km E de Thimphu, Bhutan pop: 98,700 local time: 02:15 , 175 km NE de It nagar, India pop: 45,000…

- Un seism cu magnitudinea de moment de 6.5 grade a fost inregistrat la 19.14 Ora Romaniei, in largul Insuleleor Sandwich, la 80 de kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 56.06 S ; 28.04 V, la 3183 km SE de Montevideo, Uruguay pop: 1,271,000 local time: 13:14 , 3316 km SE de Buenos…

- Un seism cu magnitudinea 6.5 a fost inregistrat la 00.35 Ora Romaniei, in Insulele Aleutine, la zece kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 52.27 N ; 178.03 E, la 3526 km NE de Tokyo ndash; Japonia pop: 8,337,000 local time: 06:35 , 4226 km NE de Pyongyang Republica Democrata…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat in estul insulelor Kurile, situate in Oceanul Pacific, in Estul Rusiei, la 00.06 Ora Romaniei, la numai 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 50.52 N ; 159.94 E, la 1637 km NE de Sapporo shi, Japonia pop: 1,884,000 , 295…

- Val de CUTREMURE in Indonezia. Un cutremur cu magnitudine 4.4 a avut loc in noapte de luni spre marti dupa ce in ultimele zile s-au produs mai multe seisme. Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica pe insula indoneziana Sulawesi, iar un alt cutremur…

- CUTREMUR puternic in urma cu putin timp, panica pentru locuitori. In trecut, un seism in zona a avut REPLICI puternice in Vrancea Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 grade, s-a produs in ziua de sambata, 16 martie, in Pakistan, avand originea pe sistemul tectonic al faliei Chaman. Antalya cu avionul…

- CUTREMURUL a avut loc la ora 6h00min UTC (ora locala 11h00min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat la 75 km Sud-Est de Quetta, in Pakistan, sursa seismului fiind legata de falia Chaman. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10…

- Kana Tanaka, in varsta de 116 ani si 66 de zile, din orasul Fukuoka, in sud-vestul Japoniei, a primit, sambata, o diploma din partea Cartea Recordurilor Guinness in care i se certifica recordul de cea mai batrana persoana din lume. Japoneza s-a nascut la 2 ianuarie 1903 și a fost a șaptea dintre cei…