Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade Celsius s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS). Autoritatile din Statele Unite au anuntat ca au fost inregistrate mai multe scurgeri de gaze si incendii, iar