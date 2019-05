Cutremur la Vatican. Papa Francisc este acuzat de erezie

Stiri pe aceeasi tema

- Un moment special al slujbei de duminica a fost rostirea uneia dintre rugaciuni de catre un imigrant roman in limba nationala. Este vorba despre „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credinciosilor” pentru Papa si toti episcopii Bisericii Catolice. Gestul Suveranului Pontif…

- Un imigrant roman a rostit, duminica, „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor” pentru Papa și toți episcopii Bisericii Catolice, la slujba de Florii de la Vatican. Papa Francisc a prezidat Sfanta Liturghie a Duminicii Floriilor și Patimii Domnului in Piața Sfantul ...

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Statuia unui preot catolic din Polonia a fost vandalizata, in contextul in care prelatul este acuzat de pedofilie. Distrugerile au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Gdansk, in timp ce joi dimineața Papa Francisc deschidea la Vatican o reuniune dedicata combaterii pedofiliei

- Statuia din Gdansk (nordul Poloniei) a fostului preot catolic Henryk Jankowski, acuzat de pedofilie, a fost vandalizata in noaptea de miercuri spre joi de trei militanti, transmite AFP preluata de Agerpres. Actiunea coincide cu deschiderea, joi dimineata, de catre Papa Francisc, a unei reuniuni…