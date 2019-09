Cutremur la UMF Cluj-Napoca - Profesori cercetați pentru evaluări și cursuri fictive pentru farmaciști Cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, printre care și fostul rector Marius Bojița, sunt cercetate de procurori, dupa ce, in 2016, nu ar fi evaluat concret cunoștințele participanților la un curs destinat farmaciștilor. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca transmis, miercuri, agenției MEDIAFAX, cele cinci cadre didactice sunt acuzate ca, in perioada noiembrie-decembrie 2016, nu au evaluat participanții la un curs de formare continua a farmaciștilor și nici nu au susținut efectiv cursul,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

