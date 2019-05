Stiri pe aceeasi tema

- Nasser al-Khelaifi, presedintele clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain, a fost pus sub acuzare pentru coruptie in afacerea de atribuire suspecta a Campionatelor Mondiale de atletism 2019, informeaza cotidianul L'Equipe. Conducatorul qatarian a fost pus sub acuzare pentru "coruptie activa",…

- Presedintele celei mai mari organizatii de fermieri din Romania, bacauanul Laurentiu Baciu, a fost retinut, anunța digi24.ro. Laurentiu Baciu este acuzat ca, in ultimii 6 ani, a luat aproape 1 milion de lei din conturile Asociatiei pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika va demisiona inainte de expirarea mandatului sau, pe 28 aprilie, a anuntat luni presedintia tarii intr-un comunicat, citat de agentia de presa APS, relateaza AFP. Seful statului va lua mai intai ''masuri pentru a asigura continuitatea…

- Ministrul francez al Sporturilor, frantuzoaica de origine romana Roxana Maracineanu, a afirmat ca are in vedere sanctiuni pentru a penaliza cantecele ofensatoare si insultatoare auzite pe stadioanele de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. Roxana Maracineanu a asistat la meciul…

- La sfarșitul lunii ianuarie 2019, publicația noastra, ZIARUL CLUJEAN, va prezenta un material in care un barbat il acuza pe șeful Postului de Poliție Valea Ierii, Florin Octavian Farcaș, de comportament abuziv și de faptul ca a fost agresat de catre acesta. Odata publicat articolul, șefii agentului…

- Comisia Electorala din Republica Moldova a anuntat rezultatele preliminare pentru referendumul din 24 februarie, astfel, la intrebarea privind reducerea numarului deputatilor in Parlament 730 mii de alegatori au optat „pentru”, iar circa 260 de mii au votat „contra”, relateaza unimedia.info, potrivit…