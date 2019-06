Cutremur la ALDE SIBIU: 18 consilieri locali, EXCLUŞI din PARTID. Ce li s-a reproşat "Lipsa de implicare a reprezentantilor ALDE in judetul Sibiu a atins note culminante, iar rezultatele lipsei de interes s-au vazut in rezultatele obtinute de partid la alergerile europarlamentare. Pentru a identifica eventualele probleme si a gasi solutii, acestia au fost invitati la sediul partidului, insa, nici in al doisprezecelea ceas, mare parte dintre ei nu au binevoit sa vina", se arata in comunicatul ALDE Sibiu. ALDE Sibiu ii cere lui Tariceanu sa-si anunte candidatura la alegerile prezidentiale Potrivit liderului ALDE Sibiu, sedinta prin care a fost nevoit sa excluda… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

