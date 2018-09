Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters.

- Cutremur si tsumani Indonezia insula Sulawesi: Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter s-a produs vineri în insula Sulawesi. Seismul a fost urmat de un tsunami de 3 metri înaltime.

- Seismul, urmat de un tsunami, care a zguduit vineri insula Sulawesi din Indonezia s-a soldat cu "multi morti", a indicat sambata un oficial al serviciilor de urgenta, fara a putea furniza pentru moment un...

- Cel puțin 30 de persoane au decedat in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, in zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agenția Reuters preluat de mediafax.Ce ni se va intampla…

- Cel putin 30 de persoane au decedat in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, in zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agentia Reuters.

- Numeroase cladiri au fost distruse dupa seismul de 7,5 produs vineri pe insula Sulawesi din centrul Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, care nu au oferit insa informatii despre existenta unor eventuale victime omenesti. Un tsunami a fost inregistrat in orasul Palu, informeaza AFP. "Am primit…

