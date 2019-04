Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri, 3 aprilie, în Zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.5 a avut loc in judetul Vrancea, la ora 21.00, la adancimea de 74 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost inregistrat la coordonatele 45.73 N ; 26.78 E, 154 km N de Bucuresti, 32 km V de Focsani, si 5…

- Doua cutremure au fost inregistrate in zona seismica Vrancea, județul Buzau, in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), primul seism a fost inregistrat la ora 01.07 și a avut 2,4 grade pe Richter. „In ziua de 17/03/2019…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 13/03/2019 03:19:49 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.7828; lon 26.6499.Magnitudine: 3.2(ml), adancime: 75km. In 2019 cel mai puternic cutremur a avut loc pe 9 ianuarie si a inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta este al doilea seism produs in cursul zilei in Vrancea, primul avand magnitudinea de 3,1 pe Richter.

- Inca un cutremur, cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter, s-a produs marti in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in ultimele 7 ore, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur de magnitudine 2.2 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la 65 de kilometri adancime, la ora 22.19.Acesta a fost al treilea de ieri potrivit postarilor de pe pagina oficiala de internet al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Anterior mai fusesera inregistrate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…