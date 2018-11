Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA!Un nou cutremur a mișcat Romania:Vezi magnitudinea anunțata de specialiști Un cutremur s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 3,1, s-a produs in noaptea de duminica spre luni in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la ora 1.45, la o adancime de 1117 kilometri. Cele mai apropiate orașe de epicentru sunt Nehoiu (47km), Odobești (48km), Covasna (53km), Panciu (54km) și Slanic-Moldova (55km). De…

- Un cutremur s-a produs joi seara, la ora 23.25, in județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 200 de kilometri, dupa cum precizeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul, care a avut intensitatea de 3.5 pe scara Richter, s-a produs in apropierea…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 142 de kiometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (28 de kilometri),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Vrancea, la adancimea de 141 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat marti, la ora 03:56 un seism s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 129 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri, transmite Mediafax.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna…