- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs, sambata la pranz, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: INTERVIU - Rareș Bogdan, dupa prima campanie electorala: In democrație hoții stau la pușcarie, nu in fruntea statului…

- Cutremur de magnitudine 3,5 pe scara Richter, in Vrancea Foto ISU Un cutremur de magnitudine 3,5 pe scara Richter s-a produs vineri la ora 7:36 în zona seismica Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Tot vineri la ora 3,42, a…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 9:00, in judetul Salaj, in zona seismica Crisana, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de numai doi kilometri, fiind unul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs ieri dimineata, la ora locala 9:01, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 122 km. Intensitatea cutremurului in…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs, sambata, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie mediafax.ro.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 05/04/2019 15:07:58 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual. Coordonate: lat 45.734; lon 26.6596. Magnitudine: 3.4(ml), adancime: 76km. Cu doar doua zile inainte, seismografele au inregistrat o alta miscare…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 13/03/2019 03:19:49 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.7828; lon 26.6499.Magnitudine: 3.2(ml), adancime: 75km. In 2019 cel mai puternic cutremur a avut loc pe 9 ianuarie si a inregistrat…