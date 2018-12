Cutremur in zona Vrancea in a doua zi de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 06.15, la o adancime de 128 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, sambata la ora 4.45, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 85 de kilometri. [email protected]

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs joi in judetul Vrancea, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs recent in judetul Vrancea, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Sesimul a avut loc la ora 19:38 la o adancime de doar 124 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs joi dimineata, la ora locala 5:47, în judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la o adancime de 100 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Inca un cutremur in Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs marți seara in județul Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs duminica, 28 octombrie 2018, in zona Vrancea, la ora locala 3:38, la o adancime de 150 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.