- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, 30 august, in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 4.1 pe scara Richter a avut loc la ora 10, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul…

- Un nou cutremur s-a produs azi dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut o magnitudine 3.4 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 134 km. In aceeasi zona s-au mai produs doua cutremure in ultimele zile: unul ieri, 21 august – 2,9 grade, la 132 de kilometri adancime…

- Seismul a avut loc la o adancime de 134 de kilometri si s-a produs in apropierea oraselor: Nehoiu (23 km), Covasna (44 km), Buzau (55 km), Intorsura Buzaului (50 km) si Mizil (55 km). De la inceputul acestei luni, in Romania au avut loc 18 seisme, cu magnitudinea cuprinsa intre 2,1 si 4,2…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in județul Galați, la o adancime de 16 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter…

- Cutremur puternic in Romania. Vezi cand s-a produs si unde a fost resimtit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona seismica Vrancea, la ora 03.52. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca in ziua…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata. Seismul a fost inregistrat la ora 3.19 in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). „In ziua de 22/06/2019 la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs, vineri seara, in județul Vrancea, la adancimea de 141 de kilometri.Vineri, la ora locala 17:01, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 141 kilometri,…