- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs joi dimineata, in judetul Vrancea, la o adancime de 135 de kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Demisie la varful PSD București: Mulțumesc, Gabriela Firea! Institutul National…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs luni in judetul Brasov, la o adancime de doar 3 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Alerta! Doua CUTREMURE in zona Vrancea joi dimineata. Cel mai puternic seism a avut magnitudine de …. Un cutremur cu magnitudine 3.7 s-a produs joi dimineata in zona Vrancea. La mai putin de doua ore dupa acesta, a avut loc un al doilea seism, cu magnitudine 3.3, anunta INFP. Un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro. Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro.Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 pe scara Richter s-a produs, joi seara, in judetul Buzau, la o adancime de doua sute de kilometri.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca, joi seara, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3.5 pe scara…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in aceasta dimineata, ora 05:50, un seism care s a produs in Transilvania, judetul Covasna.Cutremurul a avut magnitudinea de 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 99 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Doua cutremure neobisnuite s-au produs in Romania, in ultimele 24 ore. Ambele au fost seisme de suprafata, avand loc la adancimi de 0 si, respectiv 33 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs ieri, in Maramures, la ora…