Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 septembrie 2018, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier ce a avut loc pe raza localitatii Lunca Muresului, soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul…

- Luni, 27 august 2018, in jurul orei 0.20, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia. Un barbat de 32 de ani, din comuna Ciugud, judetul Alba, in timp ce conducea…

- Un cutremur cu magnitudine de 7,1 pe scara Richter s a produs in aceasta dupa amiaza in America de Sud. Autoritatile incearca acum sa analizeze situatia si sa constate daca exista pierderi umane sau materiale.Seismul s a produs la aproximativ 250 de kilometri nord vest de orasul Puerto Maldonado din…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters. Cutremurul a avut epicentrul…

- „Ultimul numar oficial este de 35 dar nu excludem ca numarul victimelor ar putea creste", a declarat purtatoarea de cuvant a politiei in Genova. Guvernul italian a anuntat ca va demara o investigatie pentru a afla ce a cauzat prabusirea podului din Genova. „Nu putem permite ca tragedii similare sa se…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- Un cutremur cu magnitudinea 2 pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in judetul Calarasi. Potrivit specialistilor INFP, seismul a avut loc la doar 7 km adancime si s a produs la ora 5,40. Epicentrul a fost localizat in apropierea urmatoarelor orase: Oltenita 18km , Lehliu Gara 24km , Budesti…

- Dupa accidentul mortal precut in cartierul Matei Voievod, din Targoviste, in care o soferita dorgata a lovit pe trecerea de pietoni un barbat, politistii au avut de-a face cu alti doi soferi care s-au urcat la volan in stare de „euforie”.