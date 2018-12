Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Parlament, la Consiliul Național PSD, ca ar avea un „nou dosar” legat de o vizita pe care a efectuat-o in SUA in anul 2017.„Apropo, Caline, stii ca ne-a mai facut un dosar? Iti dau o veste proasta de ziua Vioricai. La mine e legat de vizita…

- Gala Unica 2018 are loc miercuri seara, la Biblioteca Naționala a Romaniei. Vedete și influenceri din Romania iși dau intalnire pentru a socializa și sarbatori 21 de ani de la prima apariție a revistei Unica! Gala Unica 2018 marcheaza o premiera in showbiz-ul romanesc. Amalia Enache și Catalin Maruța…

- Party de zile mari! CEci astfel putem descrie imaginile unde personajul principal este chiar Alina PuxcEu! Femeia care a sucit mintile multor bErbati a reuxit sE strangE, intr-unul dintre cluburile de fite ale Capitalei, multe doamne cunoscute din showbizul romanesc.

- Mai multe caramizi au cazut, duminica dimineata, de pe acoperisul unei case in Sectorul 2 al Capitalei dupa seismul cu magnitudine 5,8 produs in judetul Buzau si resimtit puternic in Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului.

- Pagubele produse de un cutremur cu magnitudine peste 7 ar fi de miliarde de euro. Mii de cladiri s-ar putea prabusi, la fel cum s-a intamplat și la seismul din 1977, iar cel mai vulnerabil este centrul Capitalei.

- Marian Munteanu, fost lider al studenților și fost candidat al PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, iese la rampa și taxeaza tacerea lui Klaus Iohannis pe marginea referendumului privind familia, care se va desfașura in acest weekend.„Domnule Președinte, veți vota la Referendum?Totuși,…

- Politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT au efectuat, joi, 14 perchezitii domiciliare in municipiul Giurgiu si in localitatea Vedea, la membrii unei grupari infractionale, 11 persoane fiind conduse la audieri. "Membrii vizati, cu varste cuprinse intre 20 si 65 de ani, sunt…