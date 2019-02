Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara Irina Birou, fiica unui politist, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa, dupa ce, in 2016, a produs un accident rutier in urma caruia un batran de 83 de ani a murit. Decizia este definitiva.

- Irina Maria Birou, o tanara și foarte frumoasa interpreta de muzica populara originara din comuna Turburea (județul Gorj), a fost implicata intr-un groaznic accident rutier, soldat cu victime omenești. In septembrie 2016, aflata la volanul mașinii sale, Irina a lovit un batran de 83 de ani, pe care…

- Interpreta de muzica populara Irina Maria Birou, implicata intr-un accident mortal in 2016, in localitatea Moi, comuna Balteni, a atacat prima sentința in dosarul de ucidere din culpa, de la Judecatoria Targu-Jiu. Primul termen, la Curtea de Apel Craiova, va avea loc miercuri, la ora 09.00.…