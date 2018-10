Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a explicat ca este normal, ca la un anumit interval de timp, sa apara astfel de cutremure moderate.

- Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, susține ca apariția unui astfel de cutremur in Romania, ca cel de duminica dimineața, poate avea un efect benefic. „E un cutremur moderat, ceva mai mare, este un cutremur normal pentru…

- Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a explicat, in direct la Digi24, ca este normal, ca la un anumit interval de timp, sa apara astfel de cutremure moderate. El susține ca apariția unui astfel de cutremur in Romania poate…

- Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, susține ca apariția unui astfel de cutremur în România, ca cel de duminica dimineața, poate avea un efect benefic.

- Un cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de sase ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, la ora 19,37, fiind al doilea seism inregistrat in interval…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineata la orele 09:19, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 111 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Seismul s-a produs in apropierea oraselor…

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...