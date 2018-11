Cutremur in Romania intr-o zona cu miscari seismice rare. La numai patru kilometri adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter…

- Un seism cu magnitudinea de 3.1 a fost inregistrat, putin inainte de ora 22.00, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la circa 146 de kilometri adancime. Potrivit sursei citate cutremurul a avut loc la aproximativ 150 kilometri N de Bucuresti si la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in zona Vrancea.Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP seismul a avut loc la ora 21:48, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 145 km. Sursa foto: infp.ro ...

- Doua cutremure neobisnuite s-au produs in Romania, in ultimele 24 ore. Ambele au fost seisme de suprafata, avand loc la adancimi de 0 si, respectiv 33 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs ieri, in Maramures, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc sambata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de doar 30 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter a avut loc joi dimineata, in zona seismica Muntenia, judetul Buzau, la o adancime de doar 23 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta noapte au fost inregistrate doua cutremure, in Romania, ambele in judetul Buzau.Primul dintre ele a avut loc la ora 22.41, la 14 kilometri adancime, si a avut magnitudinea de 2.0 grade.Numai 25 de minute mai tarziua,…

- Un cutremur de magnitudine a avut loc la ora 20.16, in judetul Buzau, la 95 de kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seimsul a fost localizat la coordonatele 45.60 N ; 26.56 E, in zona localitatilor Secuiu Vintileasca Jitia Nereju. ...