Cutremur, in Romania, in toiul noptii. La numai trei ore dupa ce un altul avusese loc aproape de litoralul romanesc al Marii Negre

- Un seism de magnitudine ML 2.8 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la ora 21.56, la 75 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.60 E la 47 km N de Bucuresti, la 45 km V de Focsani si la 9 km V de Nereju.Din datele…

- Un seism cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat, potrivit datelor publicate de institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 22.02, in judetul Buzau, la 128 kilometri adancome. Cutremurul s a produs la 60.7 km E de Brasov, 65.7 km NE de Ploiesti, 119.3 km N de…

- Un cutremur cu magnitudinea mb 3.8 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 05.04, la 123 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.62 N ; 26.49 E la 135 km N de Bucuresti, la 55 km V de Focsani, si 16 km N de Gura Teghii.Din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la 120 de kilometri adancime, la ora 00.12. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.73 N ; 26.72 E la 152 km N de Bucuresti, 36 km V de Focsani si 2 km N de Nereju.Conform datelor…

- De curând, retailerul turc de moda Colin`s a inaugurat în Iulius Mall primul sau magazin din Cluj-Napoca. Brandul se diferențiaza prin inovare, confort și calitate, adresându-se publicului care adopta un stil vestimentar casual.Magazinul Colin`s este situat la etajul…

- Un barbat de 50 ani, din Stupinii Prejmerului, care s-a deplasat cu bicileta pe DN 10, dinspre Prejmer spre Buzau, a efectuat un viraj la stanga pentru a intra pe drumul auxiliar care face legatura intre DN 10 si localitatea Stupinii Prejmerului si a fost acrosat de un microbuz inmatriculat in Bucuresti,…

- 31 de județe intra incepand de joi seara sub avertizare cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice și vijelii, pana sambata (28 iulie), la ora 21.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Judetele vizate de avertizare sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,…

- Un cutremur de magnitudinea 2,8 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor INFP, seismul a avut epicentrul in judetul Buzau, acesta fiind localizat la o adancime de 134 km. De asemenea, epicentrul a fost localizat la o distanta de 4 km de Carbunesti,…