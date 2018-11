Cutremur, in Romania, in aceasta noapte. Al patrulea in 24 de ore si cel mai puternic

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la o adancime de o suta de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri,…

- Un seism cu magnitudinea de 3.1 a fost inregistrat, putin inainte de ora 22.00, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la circa 146 de kilometri adancime. Potrivit sursei citate cutremurul a avut loc la aproximativ 150 kilometri N de Bucuresti si la…

- Un cutremiur puternic, cu magnitudinea de 5,8 grade, s-a produs in aceasta noapte in Romania. Mai multi romani au suferit atacuri de panica. Institutul National pentru Fizica Pamantului a revizuit,duminica dimineata, seismul produs in Romania la magnitudinea de 5.8 pe scara Richter. Cutremurul a avut…

- Un seism de magnitudine ML 2.8 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la ora 21.56, la 75 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.60 E la 47 km N de Bucuresti, la 45 km V de Focsani si la 9 km V de Nereju.Din datele…

- Un seism de magnitudine ML 3.8 a fost inregistrat, in acesta dimineata in judetul Vrancea, la ora 05.43, la 160 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.79 N ; 26.67 E la 157 km N de Bucuresti, 41 km V de Focsani si 4 km V de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la 120 de kilometri adancime, la ora 00.12. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.73 N ; 26.72 E la 152 km N de Bucuresti, 36 km V de Focsani si 2 km N de Nereju.Conform datelor…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta noapte a fost inregistrat un cutremur de magnitudine 2.9, in judetul Vrancea, la 140 kilometri adancime, la ora 00.16.Centrul Seismologic Euro Mediteranean spune in postarea de pe pagina sa oficiala ca miscarea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat miercuri dupa amiaza, ora 17:52, in Zona seismica Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter. Cutremurul s a produs la adancimea de 122 km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de…