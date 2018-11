Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost zguduita din nou de un cutremur produs in zona seismica Vrancea, la trei saptamani de la seismul de 5,8 grade pe scara Richter. Seismul, care a avut loc in județul Covasna, s-a produs la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor: Nehoiu (21…

- Cutremurul s-a produs la ora 17:46, la o adancime de 140 de kilometri si a avut o magnitudine de 3,2. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs la 28 octombrie 2018, ora locala 3.38, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri,…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, duminica seara, acesta avand magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Este al doilea seism produs dupa cel de 5,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs la ora 17:46.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Raed Arafat a vorbit despre postarea de pe Facebook in care se susține ca cutremurul de duminica noaptea din zona seismica Vrancea a fost prezis inca din luna august . Secretarul de stat spune ca nu crede ca aceste predicții sunt reale pana nu ii prezinta cineva metodele științifice prin care s-a facut…

- Cutremurul de 5,8 grade de duminica dimineața, din Vrancea, s-a produs la 26 de ore dupa ce un seism de 6,8 grade a zguduit sudul Greciei și a fost resimțit in mai multe țari din zona. Experții spun, insa, ca nu exista nicio legatura intre cele doua fenomene. Un seism de suprafața cu magnitudinea de…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri. Potrivit Institutului…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit la 5,8 pe scara Richter magnitudinea cutremurului produs duminica dimineata, la ora locala 3:38, in zona seismica Vrancea, informeaza AGERPRES . Seismul a avut loc in judetul Buzau, nu in Covasna cum a anuntat anterior…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sâmbata, la ora 17:14, în judetul Buzau, la o adâncime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul s-a produs în apropierea…