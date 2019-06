Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 03:00, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la adancimea de 123 de kilometri, in apropierea oraselor Nehoiu (41 km), Odobesti (51 km), Buzau (53 km), Covasna (54 km) si Ramnicu Sarat (54 km).…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in județul Vrancea, la adancimea de 123 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 03:00, in județul Vrancea.…

- Un cutremur a avut loc sambata noaptea in regiunea seismica Vrancea, la ora 1,11 minute. Seismul a fost de 2,4 grade pe Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca in ziua de 01/06/2019 la ora 01:11:09 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,1 si, respectiv, 2,9 pe scara Richter s-au produs duminica, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres. Primul cutremur, de 3,1 grade, a avut loc la adancimea de 151 kilometri.…

- Inca un cutremur in Romania! A fost al 18-lea din aceasta luna! Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi dimineața, la ora 06.31, in județul Buzau s-a inregistrat un nou cutremur. Oficialii spun ca magnitudinea acestuia a fost de 2.3 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs ieri dimineata, la ora locala 9:01, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 122 km. Intensitatea cutremurului in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri, 3 aprilie, în Zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…