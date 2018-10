Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii declaratiei prin care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, spune, conform unor fragmente din inregistrari prezentate marti seara de Romania TV, ca PSD s-a comportat precum "un partid de maimute", deoarece…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ii recomanda lui Liviu Dragnea sa nu ii dea afara din partid pe nemulțumiți dupa votul de incredere din CExN, fiind de parere ca "marea arta" a unui lider este sa ii țina pe aceștia in interiorul formațiunii și sa ii conduca.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, este la un pas de a renunța la funcția de șef al executivului! Conform Romania TV, Viorica Dancila ia in calcul sa demisioneze din fruntea guvernului, in urma apariției in presa a scrisorii prin care Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu, in numele…

- Fostul secretar executiv al PSD Dambovița, Alexandru Oprea, iși contrazice colegii din PSD Dambovița și susține ca Adrian Țuțuianu nu a avut mandatul organizației județene pentru a semna scrisoarea impotriva lui Dragnea, scrie Mediafax.“Saptamana trecuta am avut, miercuri, CEX-ul județean.…

- NEMULTUMIRI… A iesit la iveala documentul prin care i se cere lui Liviu Dragnea sa plece din fruntea PSD. Scrisoarea-manifest este semnata de trei lideri importanti ai partidului, Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu, care ar fi reprezentantii unui „comitet de initiativa”. „Declaratia privind…

- Lovitura teribila primita de Dragnea: Un lider local care l-a sprijinit mereu a anuntat ca sustine acum debarcarea presedintelui PSD. Liviu Dragnea a fost parasit de unul dintre cei mai fideli sustinatori ai sai din ultimii ani! Dumitru Buzatu, presedinte al PSD Vaslui, a anuntat ca sustine efortul…

- Anuntul liderului PSD vine dupa informatiile conform carora cel putin 33 de lideri PSD au semnat o scrisoare comuna prin care cer demisia lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, dar si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea nemultumitilor din PSD are 33 de semnatari si vineri…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu s-a pus "in slujba adversarilor consacrați ai PSD" prin faptul ca a cerut intr-o scrisoare deschisa retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului."Am ințeles…