Cutremur în Polonia, mai mulţi mineri au fost daţi dispăruţi 8 mineri sunt dati disparuti in subteranul unei exploatari din vestul Poloniei, marti, ca urmare a producerii unui cutremur, relateaza DW. Miscarea telurica a avut magnitudine 4,1. Imediat dupa seism, 15 minieri erau de negasit. Ulterior, 7 dintre acestia au fost salvati, adusi la suprafata si transportati la spital. O ampla operatiune de cautare este in desfasurare. Situata in nordul localitatii Polkowice din Silezia Inferioara, exploatarea Rudna este cea mai mare mina cupru din Europa si una dintre cele mai mari din lume. In 2016, un alt seism a ucis 8 mineri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

