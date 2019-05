Stiri pe aceeasi tema

- Doi sefi din politie au fost prinsi conducand sub influenta alcoolului, vineri seara, in decurs de doar cateva ore. Este vorba de seful Directiei Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din Politia Romana si de seful Politiei Sectorului 4 al Capitalei. Cel din urma s-a ales cu dosar penal.

- In jurul orei 20.30, Stan Cristian Ionuț – chestor de poliție in cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane - Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative – a fost prins conducand mașina de serviciu in ținuta civila. El avea 0,16 mg/l alcool pur in aerul respirat. Astfel, i s-a…

- FOTO – Arhiva Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au oprit luni, 22 aprilie, pentru control un barbat in varsta de 65 ani, din Negrilești, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 170, prin localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca barbatul are anulata exercitarea dreptului…

- La data de 8 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un barbat, in varsta de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Rozelor din municipiul Mangalia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentratie…

- Ieri, in jurul orei 18.00, un agent rutier din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni a observat un autoturism care se deplasa cu viteza reudusa pe strada Valea Cerbului, din direcția DN 1. Oprind vehiculul, pentru verificari, din partea dreapta – fața a acestuia a coborat un barbat, identificat in persoana…

- Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului pentru un barbat de 44 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost descoperit de polițiști conducand un autoturism deși era in stare de ebrietate. Avea o alcoolemie de 1,48 la mie. Nu este insa singurul șofer care a avut probleme cu poliția,…