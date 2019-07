CUTREMUR în Poliția Olt - Șefii sunt ANCHETAȚI după intervenția în cazul Alexandrei Șefii Poliției Olt sunt anchetați in cazul Alexandrei, fata disparuta la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa. Surse judiciare declara ca in Olt a ajuns Corpul de Control al IGPR, iar șefii Poliției Olt sunt anchetați. Intrebate daca este adevarata informația potrivit careia Corpul de Control al IGPR ii ancheteaza pe șefii Poliției Olt, sursele citate au raspuns: „Se fac verificari pe toate paliere”, conform Mediafax. Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA fetei ucise la Caracal Șeful Poliției… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Caracal, Nicolae Mirea, a fost demis din funcție, sambata, in urma intervenției defectuoase in cazul Alexandrei, fata de la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa.Surse din cadrul Poliției au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal, a…

- In cazul fetei rapite și ucise la Caracal șeful statului solicita demisii si schimbari profunde de abordare. Acesta anunta ca a cerut un raport de la ministrul de Interne si de la seful STS. "Demisiile tuturor celor care au gestionat greșit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat marti ca e de notorietate faptul ca sunt tensiuni in sistem, subliniind ca prioritatea sa este recastigarea increderii in sistemul judiciar atat in cazul justitiabililor, cat si pentru cei care lucreaza in acest domeniu.Corpul de Control al Ministerului…

- Primul caz de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a fost confirmat, joi, în Galați, la un barbat de peste 80 de ani, din Galați, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în perioada 3 iunie – 18 iulie a fost înregistrat…

- Detalii uluitoare legate de modul in care șefi din IPJ Timiș l-au trimis la moarte pe polițistul Cristian Amariei ies la iveala odata cu ancheta demarata de Corpul de Control al IGPR. Mai mult, la Timișoara a ajuns, de vineri, subsecretarul de stat Mihai Valeriu, din cadrul MAI.

- Conflictul a excaladat in jurul Cimitirului international al eroilor din Valea Uzului acolo unde mai multi etnici maghiari au incercat sa impiedice manifestarile de comemorare ale Zilei Eroilor. Totodata etnicii maghiari alimenteaza cu declaratii scandaloase ziarele de limba maghiara, atat din tara…

- Directorul Direcției Agricole Bihor, Nicolae Hodișan s-a dezlanțuit in ședința Colegiul Prefectural de miercuri, dupa ce a primit o adresa de la ministrul Agriculturii „in care mi se traseaza refacerea amenajamentelor pastorale astfel incat acest proces sa se incheie in 2020. Sarcina grea”. Acesta…

- # Tudor Raducanu a fost martor ocular și totodata șofer al autoturismului Cielo care a plonjat in aer, dupa ce avioanele NATO au lovit cu rachete podul Jagoda de peste raul Morava # In mașina se mai aflau Tudor Pendiuc, secretarul Iosiv Cerbureanu și Ion Neaga de la Corpul de Control al Primariei Pitești.…