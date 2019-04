Stiri pe aceeasi tema

- România a fost zguduita de un cutremur în aceasta dimineața, la ora 06:29. Seismul a avut loc în județul Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la ora 06.29, în judetul Buzau, la adâncimea de 139 de kilometri,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 13/03/2019 03:19:49 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.7828; lon 26.6499.Magnitudine: 3.2(ml), adancime: 75km. In 2019 cel mai puternic cutremur a avut loc pe 9 ianuarie si a inregistrat…

- La 42 de ani de la seismul devastator care a imgrozit Romania, specialistii de la ISU Ialomita reamintesc populatiei cateva dintre regulile care ne pot salva viata.Cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter si o durata de circa 56 de secunde, seismul din 4 martie 1977 s-a soldat cu peste 1.500 de…

- Un cutremur a avut loc, la ora 11.04, in judetul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 3.3 pe scara Richter si s-a inregistrat la o adancime de 120 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 3.1 a avut loc in cursul diminetii.

- Cutremur, duminica, in Romania. Vezi unde s-a produs și ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc duminica in Romania. Seismul s-a produs in judetul Buzau la o adancime de 138 km. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc sambata, in judetul Arad,…

- Un cutremur a avut loc, marti, in județul Covasna, magnitudinea fiind estimata la 3.8 pe scara Richter.Sesismul s-a inregistrat la ora 11.48, la o adancime de 170 kilometri. Un alt cutremur s-a inregistrat in cursul diminetii, in Buzau, avand o magnitudine de 2.6 pe scara Richter. …

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs miercuri seara, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 76 de kilometri, iar cele mai apropiate orase de epicentru au fost: Odobesti (44 km), Nehoiu (49 km),…

- Un cutremur a avut loc in urma cu puțin timp in Romania. Seismul a avut o magnitudinea 4.3. Un cutremur a avut loc la ora 13.36, in județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.3 pe scara Richter, la o adancime de 156 de kilometri.