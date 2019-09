Cutremur în judeţul Buzău, vineri dimineaţa Cutremur in judetul Buzau, vineri dimineata. Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 3:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de 73 de kilometri si s-a resimtit in apropierea oraselor: Odobesti (29 km), Panciu (33 km), Focsani (43 km), Onesti (44 km) si Marasesti (46 km). De la inceputul lunii septembrie si pana in prezent, in Romania au avut loc patru seisme, cu magnitudini cuprinse intre 2 si 4,5. Cutremurul cu magnitudinea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

