- Potrivit seismologilor, este vorba de un cutremur de mica adancime, epicentrul fiind localizat la doar 35 km. Cutremurul a avut loc la ora locala 21.39 (ora 14.39, ora Romaniei) si s-a resimtit cel putin pe insula Tanegashima, unde se afla orasul Nishinoomote. Pentru moment nu au fost semnalate…

- Doua cutemure au avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica în judetul Vrancea, în decurs de aproape trei ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, primul seim s-a produs la ora 23.00 în judetul Vrancea si…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seim s-a produs la ora 23.00 in judetul Vrancea si a avut magnitudinea 2,6 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la adancimea de 84 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Odobesti…

- Arhipelagul din Asia de Sud-Est, care insumeaza peste 17.000 de insule si insulite, este situat in zona supranumita Cercul de Foc al Pacificului, unde coliziunea placilor tectonice provoaca cutremure frecvente - aici se inregistreaza aproximativ 85% din activitatea seismica mondiala.

- Seismul a avut magnitudinea 2,7 pe scara Richter si s-a produs la ora 16.53, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 143 de kilometri, potrivit INCDFP. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (15 kilometri), Covasna (43 kilometri), Intorsura Buzaului (45 kilometri),…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, duminica seara, acesta avand magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Este al doilea seism produs dupa cel de 5,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs la ora 17:46.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Cutremurul de 5,8 grade care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Romania a fost inregistrat de seismograful de la Muntele Rosu. Seismul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau , zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul de 5,8 grade din…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat joi seara, la ora 20:37 un cutremur produs in Marea Neagra, localizat manual la coordonatele: lat 44.3625; lon 29.0214.Seismul a avut magnitudinea 2.2 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 3 km.Cutremurul…