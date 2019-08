Stiri pe aceeasi tema

- Grecia, care este destinația favorita a romanilor in sezonul estival, a fost lovita de un cutremur de magnitudine insemnata. Potrivit Institutului Geodinamic al Observatorului din Atena, seismul a avut magnitudinea de 4,9, iar epicentrul a fost localizat in insula Rodos.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6.8, reevaluata la 6.6 grade a fost inregistrat la 02.55 Ora Romaniei, in largul Insulelor Sandwich.Epicentrul a fost inregistrat la coordonatele 60.23 S ; 26.53 V, la 3538 km SE de Montevideo, Uruguay pop: 1,271,000 local time: 20:55 , 3655 km SE de Buenos Aires,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 a avut loc sambata, in Grecia, in lanrgul insulei Karpathos din Marea Egee, potrivit Observatorului geodinamic din Atena, fara ca victime sau pagube sa fie semnalate pentru moment de autoritati, noteaza AFP.

- Epicentrul seismului produs la ora 09:51 GMT este situat la 71 de kilometri de tarmul insulei Karphatos, la adancimea de 12 kilometri. Acest cutremur s-a produs la trei zile dupa cel cu magnitudinea de 5,2 care a lovit insula Creta, seism care, de asemenea, nu a produs victime sau pagube. Situata…

- Un cutremur de pamânt cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri dimineata în largul insulei Creta, potrivit unui prim raport emis de Observatorul geodinamic din Atena, citat de AFP. Într-o prima faza, nu au fost raportate nici victime, nici pagube materiale dupa acest…

- Epicentrul acestui cutremur cu magnitudinea de 4,2 a fost localizat la 23 de km nord-vest de capitala elena. Nu exista 'niciun un motiv de ingrijorare.Este o replica normala' a seismului produs cu noua zile in urma, a declarat directorul Institutului de geodinamica, Akis Tselentis. Magnitudinea…