Cutremur în Grecia, aproape de Atena Cutremurul s-a produs miercuri, la ora locala 11:13, la adancimea de doar 8 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 7 de kilometri sud-est de localitatea Nea Makri și 30 de kilometri est de capitala tarii, Atena. Martori oculari au declarat ca seismul s-a simțit și la Atena, insa nu au fost semnalate victime sau daune materiale semnificative, informeaza agenția de știri Reuters. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia - Cutremur in Marea Egee; nu au fost semnalate pagube si nici victimeUn cutremur cu magnitudinea 4,8 a avut loc sambata, in Grecia, in lanrgul insulei Karpathos din Marea Egee, potrivit Observatorului geodinamic din Atena, fara ca victime sau pagube sa fie semnalate pentru moment de…

- Un cutremur de pamânt cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri dimineata în largul insulei Creta, potrivit unui prim raport emis de Observatorul geodinamic din Atena, citat de AFP. Într-o prima faza, nu au fost raportate nici victime, nici pagube materiale dupa acest…

- Cutremur de 5,1grR in Grecia resimtit in Attica, unde traiesc 1/2 din eleni În Grecia s-a produs, astazi, un seism cu magnitudinea 5,1 în capitala tarii, Atena, la ora locala 14:12. Corespondenta RRA, Mihaela Lambrinidu, a precizat ca seismul a fost de scurta durata, dar…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14.13 (14.13, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Epicentrul a fost in zona Magoula (Attica),…

- Epicentrul seismului, inregistrat la ora locala 18.08 (si ora Romaniei), a fost localizat la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de orasul Agrinio, la o adancime de 28 de kilometri. Nici raniti si nici pagube nu au fost raportate. Grecia se afla intr-o regiune seismica activa, iar cutremure…

- Cutremurul de 6,9 grade din Indonezia, din cauza caruia a fost emis o alerta de tsunami, anulata câteva zeci de minute mai târziu, a provocat panica în orașul Ternate, unde mii de persoane s-au refugiat în zone mai înalte, scrie Mediafax, citând postul Al Jazeera.…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs, joi, in statul american California, fiind simtit puternic in orasul Los Angeles, anunta Institutul de Geofizica din SUA.Cutremurul a avut loc joi la adancimea de doar 8,7 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 195 de kilometri…

- Grecia a inchis joi dupa-amiaza pentru cateva ore Acropole pentru a proteja turistii uneia dintre cele mai populare atractii turistice din lume de valul de canicula care a cuprins Atena, potrivit Reuters, citeaza mediafax.ro.