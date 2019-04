Trei corpuri au fost scoase dintre daramaturile unui cladiri, in orasul Porac, la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de Manila, pe Insula Luzon, iar un copil si bunica sa au murit in surparea unei cladiri in orasul Lubao, in apropiere, a anuntat guvernatoarea provinciei, Lilia Pineda, la postul de televiziune ABS-CBN.



Ea a adaugat ca seismul a provocat o pana de electricitate care afecta interventia salvatorilor luni seara.



Un cutremur de magnitudinea 6,3 a zguduit luni dupa-amiaza Insula filipineza Luzon, cea mai mare si mai populata din tara, potrivit Institutului american…