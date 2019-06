Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 80.000 de persoane au fost evacuate dupa seismul cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, in care 13 persoane au murit si alte 220 au fost ranite, relateaza joi Xinhua. Cutremurul s-a produs luni la ora locala 22:55 (14:55 GMT) la adancimea de 16 kilometri.…

- Cel puțin 61 de persoane au murit și alte 356.000 de persoane au fost evacuate in urma ploilor torențiale și inundațiilor care au afectat sudul și centrul Chinei saptamana aceasta, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, scrie Mediafax.Peste 9.300 de locuințe au fost distruse și…

- Inundatiile cauzate de ploile torentiale s-au soldat cu cel putin 19 morti in sudul Chinei, a informat presa de stat miercuri, citata de AFP, conform Agerpres.Precipitatiile care s-au abatut de o saptamana asupra regiunii Guangxi, la granita cu Vietnamul, au dus la moartea a 12 persoane si…

- Mii de persoane au ramas izolate, sapte persoane au murit, iar una este data disparuta in urma ploilor torentiale care au distrus drumuri si au provocat prabusirea mai multor locuinte din centrul si sudul Chinei, relateaza marti agentiile Reuters si Xinhua, relateaza Agerpres.Citește și: …

- Explozia s-a produs la ora 2:55 (18:55 GMT marti) la Dongxing Chemical Co Ltd in orasul Ulanqab, a anuntat agentia de presa Xinhua citand autoritatile orasului. Compania este o filiala a Inner Mongolia Yidong Group Corp Ltd. Exploziile in fabrici din China sunt frecvente, adesea produse…