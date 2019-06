Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6 grade a afectat luni provincia chineza Sichuan, unde a provocat cel putin 12 morti si 134 de raniti, potrivit unui nou bilant anuntat marti de oficiali locali si de presa de stat, informeaza AFP. Peste 4.000 de persoane au fost relocate in urma acestui cutremur…

- Cutremur puternic in sudul Chinei. Cel putin 12 oameni au murit si 122 au fost raniti. Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, in provincia chineza Sichuan, la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure.

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit luni provincia Sichuan (sud-vest), facand cel putin sase morti si 75 de raniti, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP potrivit Agerpres. Numeroase echipe de salvare s-au indreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului,…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit luni provincia Sichuan (sud-vest), facand cel putin sase morti si 75 de raniti, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP. Numeroase echipe de salvare s-au indreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului, situat in vecinatatea orasului…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite la Tripoli, au anuntat duminica autoritati din cadrul Guvernului de uniune nationala (GNA), atribuind aceste raiduri fortelor maretalului Khalifa Haftar, care poarta o ofensiva militara vizand capitala libiana, relateaza AFP.

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC.

- Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata, nu se stie cauza celor sase explozii si nimeni nu…

- Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…