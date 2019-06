Cutremur în capitala Italiei, cu magnitudine semnificativă. Clădriri avariate Un cutremur cu magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter s-a produs duminica seara, la ora locala 20:43 (19:43 GMT), la 30 de km de Roma, unde a fost resimtit de o parte din locuitori, a anuntat Institutul italian de geofizica, informeaza dpa si AFP. Epicentrul seismului produs la 9 km adancime s-a aflat la 3 km nord-est de orasul Colonna. In capitala nu au fost semnalate pagube sau victime, conform informatiilor din mass-media italiana. O linie de metrou a fost insa temporar inchisa pentru efectuarea unor verificari, dupa care circulatia a fost reluata pe tronsonul respectiv. Primarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

