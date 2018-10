Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cutremur, cu magnitudinea 3 pe scara Richter, s-a produs in Muntenia, județul Ialomița, fiind cel de-al cincilea seism in decurs de patru ore, informeaza Mediafax. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al 5-lea seism s-a produs la ora…

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, județul Ialomița, cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 4.38, in zona seismica Vrancea, județul Brașov, la adancimea de 62 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Intorsura…

- O noua miscare telurica inregistrata de aparatele seismologilor indica faptul ca in zona Vrancea a avut loc, la primele ore ale zilei de miercuri, un cutremur de intensitate mica. Mai exact, a fost vorba despre un seism de 2, 2 grade pe Richter, ce s-a produs la ora 02.31, la o adancime de 141 de […]…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna…