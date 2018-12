Cutremur, in a doua noapte de Craciun, in Romania. Magnitudinea si distanta epicentrului fata de localitatile judetului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs joi dimineata, in judetul Vrancea, la o adancime de 135 de kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Demisie la varful PSD București: Mulțumesc, Gabriela Firea! Institutul National…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs miercuri dimineata in judetul Buzau, Cu aproximativ 5 ore in urma, in judetul Vrancea, a avut loc un altul, cu magnitudine 3. Seismul a avut loc in judetul Buzau, la ora 7:33, la o adancime de 170 de kilometri, conform datelor Institutului National…

- Un cutremur de magnitudine 3.0 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare, la ora 02.17, la 109 kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.76 N ; 26.80 E la 157 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani, si 3 km NV de Andreiasu de Jos. Totodata…

- Un cutremur de magnitudine 3.1 a fost inregistrat de seimsografele INFP la ora 04.45, in judetul Vrancea, la aproximativ 85 de kilometri adancime. Potrivit Institutlui National de Cercetare Dezvoltare epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.69 N ; 26.55 E la 144 km N de Bucuresti, 49 km V de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). La mai putin de doua ore dupa acesta, a avut loc un al doilea seism, cu magnitudine…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter…

- Un seism de magnitudine ML 2.8 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la ora 21.56, la 75 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.60 E la 47 km N de Bucuresti, la 45 km V de Focsani si la 9 km V de Nereju.Din datele…