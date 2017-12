Cutremur Grecia, 31 decembrie Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey.



"S-a simtit ca si cand s-ar fi produs doua seisme consecutive! S-a simtit destul de puternic si m-a trezit din somn", conform unuia dintre comentariile postate pe site-ul European-Mediterranean Seismological Centre.

Sursa articol: dcnews.ro

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs în Turcia, luni dimineata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foça (pop: 15,200).…

- Un nou cutremur s-a produs in Vrancea, judetul Buzau, in aceasta dimineata. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 3:22, la o adancime de 98.7 de kilometri.Institutul Național de Cercetare -...

- Cateva mii de pensionari greci au blocat vineri centrul capitalei Atena, intr-un protest impotriva masurilor de austeritate, care includ si mai multe taieri ale veniturilor lor, transmite DPA.Multi protestatari au venit din alte orase pentru a participa la demonstratia din fata parlamentului.…

- Seismul a avut magnitudinea de 3.2 pe Richter și s-a produs la ora 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Intorsura Buzaului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- Cutremur in Bulgaria, pe 26 noiembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs in seara zilei de duminica, 26 noiembrie, in Bulgaria, la o adancime de 30 de kilometri, potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul, care a fost clasat ca fiind unul mediu,…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea initiala de 5,1 s-a produs, in noapte de vineri spre sambata, in sud-vestul Turciei, potrivit Observatorului si Institutului de Cercetare Seismologica de la Kandilli, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina:…

- Trimisul special al AGERPRES, George Onea, transmite: Noul model Duster, produs la Uzina Dacia de la Mioveni, a fost testat in premiera de jurnaliștii romani, joi, pe șoselele din sudul Greciei. Prima zi de drive-test s-a desfașurat pe un traseu de aproximativ 145 de kilometri, într-o…

- Octavian Constantin (40 ani), fiul unui celebru interlop din Ploiesti, in prezent in arest, a fost gasit decedat intr-un autoturism luat de viiturile care au facut ravagii in urma cu cinci zile in capitala Greciei. Rudele victimei sunt acum in Atena si se ocupa de repatrierea trupului barbatului.

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a inregistrat luni in Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters și AFP. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 kilometri. Centrul de alerta pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs sambata sudul Chinei, in apropiere de granița cu India, informeaza Reuters, citand Institutul american de geofizica (USGS). Inițial, a fost anunțata o magnitudine de 6,7. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri, pe platoul tibetan, o regiune…

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Peste 10.000 de oameni au marsaluit, vineri, la Atena, pentru a marca revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, relateaza Reuters.

- Cutremurul s-a produs la ora locala 06.34 (00.34, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 21 de kilometri est nord-est de satul Lunang, din Regiunea autonoma chineza Tibet, si la 185 de kilometri nord de orasul Along din India. Deocamdata nu exista informatii…

- Un nou cutremur s a produs in aceasta dimineata, la ora 06:38:28 in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat manual la coordonatele lat. 45.7273, lon. 26.5469.Magnitudinea cutremurului a fost de 2.7 grade pe scara Richter si s a produs la o adancime de 72.3 km.Cele mai apropiate orase de epicentru:…

- Modalitatea in care Uniunea Europeana a gestionat cele trei programe de asistența acordate Greciei in timpul crizei financiare a avut mai multe deficiențe majore, iar aceste programe și-au indeplinit doar parțial obiectivele, in condițiile in care creșterea economica ramane slaba, datoria a crescut,…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 grade s-a produs, joi, in largul coastei insulei vulcanice Hachijo-jima din Japonia, a anuntat agentia meteorologica nationala, citata de Xinhua, scrie agerpres.ro. Seismul s-a produs la ora locala 18:43, la o latitude de 32,4 grade nord si la…

- Cutremur in zona Vrancea, pe 15 noiembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 1:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Cel puțin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniți in cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granița dintre Iran și Irak, potrivit informațiilor aparute luni pe agenția iraniana de presa IRNA, preluate de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Cel putin 210 oameni au fost ucisi in urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 grade care s-a produs la granita dintre Iran si Irak, iar alte peste 1.700 de persoane au fost ranite, in timp ce echipele de salvare continua sa caute victimele sub daramaturi, potrivit autoritatilor din cele doua tari, scrie…

- Un cutremur s-a produs in Romania la scurt timp dupa catastrofa din Iran si Irak. La granita dintre cele doua tari s-a produs un seism de 7,2 grade pe scara Richter, in urma caruia peste 164 de oameni au murit si mai bine de 850 sunt raniti.

- Presedintii american si rus, Donald Trump si Vladimir Putin, si-au dat vineri mana si au schimbat cateva vorbe la summitul Forumului de Cooperare Economica in Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Danang, in Vietnam, relateaza agentiile EFE si Reuters.Trump s-a apropiat de Putin, care astepta…

- Eurobank a anuntat vineri ca este aproape de finalizarea negocierilor cu Banca Transilvania privind vânzarea subsidiarelor sale din România, ceea ce va marca sfârsitul programului de restructurare a activitatilor externe ale grupului bancar elen, transmite Reuters. Eurobank…

- Firma canadiana Eldorado Gold a anuntat, joi, ca ingheata investitiile la proiectul minei de aur din nordul tarii - Skouries - adoptand o atitudine dura in conflictul cu Executivul de la Atena, transmite Reuters.

- Cutremur cu magnitudine 6 in Japonia, tara lovita.de multe seisme mari in ultimii ani. Un cutremur de nu mai putin de 8,9 grade pe scara Richter s-a produs in martie 2011. Seismul a provocat pagube considerabile, a anuntat atunci Guvernul japonez, insa nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs duminica in largul insulei Samoa din Oceanul Pacific, la ora 09.00 GMT, informeaza Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters. Potrivit sursei citate, cutremurul s-a produs la o adancime de 32 km, la o distanta de 192 km sud-vest de Apia,…

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc îast[yi, la ora 11:24, la o adâncime de doar 5 kilometri. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 6:12, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (35 kilometri), Panciu (42…

- Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri la ora 6:12, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Luna trecuta, in Romania s-au produs 6 cutremure de peste 3 grade pe Richter, doua dintre acestea avand magnitudinea de 4,2 grade pe Richter. Primul…

- Cutremur in Vrancea joi, 2 noiembrie. Este al treilea seism din aceasta saptamana care a avut loc in zona seismica Vrancea. Un cutremur de magnitudine 3,1 Richter s-a produs joi dimineata in judetul Vrancea, la adancimea de 98,8 km, anunta Institutul pentru Fizica Pamantului. Cutremur in Vrancea joi…

- Un cutremur de 3,1 grade pe Richter s-a produs, joi dimineata, în Vrancea. Seismul de 3,1 s-a produs la ora 6:12, la o adâncime de 98,8 km, conform infp.ro.

- Un tunel de pe site-ul de teste nucleare al Coreii de Nord s-a prabusit dupa realizarea celui de-al saselea test atomic in septembrie, producand, probabil, moartea a peste 200 oameni, a spus postul de televiziune TV Asashi marti, citand surse aproapiate situatiei, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la o adancime de doar doi kilometri, in judetul Maramures. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 15.26, in judetul Maramures. Cutremurul a…

- Politiile europene nu pot impune o limita minima de inaltime candidatilor la recrutare, intrucat aceasta constituie o discriminare impotriva femeilor, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), respingand argumentele aduse de guvernul Greciei, transmite Reuters.Guvernul…

- Primul cutremur s-a produs la ora 03:38:43, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta a avut magnitudinea de 3,1 pe Richter si a avut loc la o adancime de 128.5 kilometri. Al doilea cutremur s-a inregistrat la ora 05:33:07, a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs in nordul Chile, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters. Seismul a fost inregistrat la 73 km est de orașul Arica la o adincime de 82 km. Nu exista deocamdata informatii despre eventuale victime sau posibile…

- Mai puteti citi si: Magnitudinea cutremurului de miercuri dupa-amiaza, revizuita la 4 pe Richter. Este al doilea seism din ultimele 12 ore Fenomenul „Izvoarele”. Stații pentru seisme de suprafața Cutremur de 3,5 grade pe Richter, joi seara Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s a produs duminica dimineata, in judetul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter a avut loc la ora 04.49, la adancimea de 132,2 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu 45 de kilometri , Odobesti 48 de kilometri , Covasna…

- Un cutremur de 6,3 magnitudine s-a produs vineri in estul Japoniei, informeaza The Independent. Seismul a avut loc la 300 de kilometri est de orașul Iwaki, de pe insula Honshu, la o adancime de 77,8 kilometri, potrivit US Geological Survey.

- Fotbalistii nationalei de tineret a Republicii Moldova vor sa spele rusinea dupa infrangerea usturatoare cu Grecia din preliminariile Europeanului din 2019. Luna precedenta, tinerii "tricolori" au fost invinsi la Atena cu scorul de 1-5.

- Romania s-a zguduit, din nou, luni dimineata. Un cutremur cu magnitudinea 3 a avut loc in aceasta dimineata, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc la ora 5,48 In judeTul Vrancea, la adancimea de 102,1 km, potrivit stirilekanald.ro. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti…